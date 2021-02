Proef: middelbare school open voor meer leerlingen

Het Marnixgymnasium in Rotterdam is één van de scholen die meedoet met de proef. De leerlingen daar zijn blij dat ze eindelijk weer naar school mogen.

Op sommige middelbare scholen gaan deze week weer iets meer kinderen naar school. Het is een proef om te kijken hoe de scholen weer veilig open kunnen.

Bij de proef gaat de helft van de klas naar school en volgt de andere helft de les online. In de klas zitten de leerlingen met 1,5 meter afstand van elkaar af. Ook blijven ze tijdens de pauze in de klas.

Snel weer open

Middelbare scholen zijn in ieder geval nog tot en met 3 maart dicht. Of ze daarna weer open kunnen, is nog niet duidelijk. Schooldirecteuren zeggen dat scholen zo snel mogelijk weer open moeten, omdat kinderen nu veel les missen.

De regering wil ook graag dat middelbare scholen weer opengaan, maar het moet dan wel veilig zijn, zeggen ze.