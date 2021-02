Nu al druk bij populaire schaatsplekken

Het is weekend en er ligt genoeg ijs om te schaatsen. Heel veel mensen hebben daar zin in en daarom is het op sommige plekken nu al erg druk.

Bij Kinderdijk waren alle parkeerplekken om 07.30 uur vanochtend al vol. Mensen die daar nu nog heen rijden, moeten omdraaien. Ook bij de Loosdrechtse plassen staat een file.

Burgemeesters en politici waarschuwen dat iedereen die gaat schaatsen moet denken aan de corona-regels.

Eigen omgeving

De schaatsbond zegt dat je het beste in je eigen omgeving kan schaatsen. Bijvoorbeeld bij een slootje of plas bij jou in de buurt.

Vrijdag gingen ook al veel mensen schaatsen. Toen werd het op sommige plekken te druk. Sommige wegen naar schaatsplekken waren daarom afgesloten.