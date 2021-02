Corona-vaccin wordt ook getest bij kinderen

Eén van de vaccins tegen corona wordt binnenkort getest op kinderen. Wetenschappers zijn daarom op zoek naar kinderen tussen de 6 en 17 jaar die mee willen doen aan het onderzoek.

Goedgekeurd

Kinderen worden meestal niet erg ziek van corona. Toch vinden onderzoekers het handig om te weten of het vaccin ook bij kinderen goed werkt. Als dat zo is, krijgen kinderen in de toekomst misschien ook een prik.

Het gaat om het vaccin van het bedrijf AstraZeneca. Dat vaccin is kort geleden goedgekeurd voor Nederland. Vrijdag is voor het eerst iemand ingeënt met dit vaccin. Het vaccin mag nu alleen nog gebruikt worden bij mensen van 18 jaar en ouder.

Emma en Elise willen vaccin

Een paar weken geleden zag je Emma en Elise in het Jeugdjournaal. Zij zitten al maanden thuis. Elise heeft een spierziekte en Emma heeft Q-koorts. Ze zijn bang dat ze extra ziek kunnen worden door corona. Daarom willen ze allebei graag een vaccin. In deze video vertellen ze erover.