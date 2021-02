Vanavond zijn de Zapp Awards!

Meteen na het Jeugdjournaal van vanavond kun je kijken naar de uitreiking van de Zapp Awards. Dat zijn de prijzen voor jullie favoriete programma's en artiesten. De afgelopen weken kon je stemmen op jouw favorieten.

Er is meer dan 36.000 keer gestemd. Drie programma's maken nog kans: Brugklas, Heel Holland Bakt Kids en Mollenstreken.

Anders dan normaal

De uitreiking van de Zapp Awards gaat wel anders dan normaal. Door corona mag er geen publiek in de zaal zitten en is er geen groot feest. Toch kunnen kinderen er bij zijn. In de zaal hangt een groot scherm. Door te videobellen kun je op het scherm komen en meekijken met de uitreiking.

2020

Vorig jaar won het Jeugdjournaal de Zapp Award voor Favoriete Jeugdprogramma. Daar waren we natuurlijk superblij mee! Dit jaar maken we geen kans, omdat je de prijs maar één keer mag winnen. In deze video zie je een verslag van vorig jaar.