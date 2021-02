Wybe en Tamme doen aan ijsvissen (en ze hebben beet!)

Het kan bijna nooit in Nederland: ijsvissen. Wybe en zijn vriend Tamme gingen er vandaag op uit om het te proberen. En dat ging behoorlijk goed.

Bij ijsvissen maak je een wak in het ijs om in te vissen. Je gooit je hengel uit en dan is het wachten tot je beet hebt. Wybe is gek op vissen, maar ijsvissen heeft hij nog nooit gedaan.