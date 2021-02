Voorlopig de laatste schaatsdag, morgen gaat het dooien

De eerste schaatsers waren er al vroeg bij vanmorgen. Het heeft vannacht weer flink gevroren en dus kun je weer op veel plekken schaatsen. Maar let goed op: het wordt langzaamaan steeds warmer en daardoor smelt het ijs.

In Limburg kan het in de middag tussen de 3 en 6 graden worden. Op veel andere plekken gaat het ook niet meer vriezen en komt de temperatuur in de middag boven 0.

Maandag

Vandaag is dus de laatste dag dat je nog kunt schaatsen. Als je gaat moet je voorzichtig zijn. Ga jij nog een rondje maken?