Katoo, Simon en Jakob vieren carnaval in de corona-tijd

Hoe vier je carnaval als dat eigenlijk niet mag? In Noord-Brabant en Limburg proberen veel mensen er het beste van te maken. Zo ook Katoo, Simon en Jakob. Ze wonen in Maastricht. Daar is het altijd één groot feest, behalve dit jaar.

Om toch een beetje in de sfeer te komen, gaan de broers en zus de stad in. Daar doen ze een soort carnavalsspeurtocht via een app met vragen. De vragen gaan over de tradities van carnaval.

Ook eten ze nonnevotten. Dat zijn zoete koekjes die ze alleen eten tijdens carnaval. In de video zie je er meer over.

Vrijthof

In Maastricht kwamen tientallen verklede mensen samen op het Vrijthof. Op die plek is normaal gesproken de aftrap van carnaval. Agenten hielden het plein goed in de gaten. Toen het te druk was, wilden ze het afsluiten. Uiteindelijk was dat niet nodig, omdat veel mensen zelf weer naar huis gingen.