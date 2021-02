Maandag code rood vanwege gladde wegen

Als je morgen naar buiten gaat, let dan goed op. Het kan behoorlijk glad worden. Maandag geldt in alle provincies behalve Zeeland code rood. Dat betekent dat er gevaarlijk weer is en dat je voorzichtig moet zijn.

De gladheid komt doordat het vannacht gaat regenen. De druppels vriezen vast op de koude grond en daardoor wordt het spekglad. Vooral automobilisten moeten goed opletten als ze de weg op gaan. Meer dan 500 strooiwagens staan klaar om zout te strooien.

Strooiwagens

Morgen smelt een groot gedeelte van de sneeuw weg. Op woensdag kan het zelfs al 10 graden worden.