Het gaat dooien, 'de winter is voorbij'

De rest van de week komt de temperatuur waarschijnlijk ook niet meer onder nul en komend weekend kan het wel 13 of 14 graden worden.

Het weer van de afgelopen week was behoorlijk zeldzaam in Nederland. Er valt niet vaak zo veel sneeuw en ook de langdurige vrieskou is bijzonder. Vind jij het jammer dat het nu voorbij is of ben je eigenlijk wel blij dat het weer wat warmer wordt? Reageer op de stelling: