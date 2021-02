Avocado's zijn nu populairder dan bananen en sinaasappelen

Avocado's zijn de laatste tijd behoorlijk populair. Het afgelopen jaar kocht Nederland voor meer dan een miljard euro aan avocado's. Daarmee zijn ze populairder dan bijvoorbeeld bananen, sinaasappelen en druiven.

De meeste avocado's die in Nederland aankomen, worden hier niet opgegeten. Ze worden doorverkocht aan andere landen in Europa.

12 per jaar

Nederlanders eten gemiddeld 12 avocado's per jaar. Dat is vier keer zoveel als in 2008. Eet jij ze ook wel eens en wat vind je van avocado's? Reageer op de vraag: