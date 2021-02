Hierdoor zijn de nieuwste spelcomputers al maanden uitverkocht

Fanatieke gamers hadden er lang op gewacht en afgelopen november was het zo ver: de nieuwe Playstation en Xbox Series kwamen uit. Toch werden veel mensen teleurgesteld. De nieuwe spelcomputers waren bijna meteen uitverkocht.

Drie maanden later is er weinig veranderd. De spelcomputers zijn nog steeds moeilijk te krijgen. Dat komt door een tekort aan computerchips. Die zitten in de spelcomputers verwerkt.