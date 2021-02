In Utrecht mogen 500 mensen het theater in

Vijfhonderd mensen in een theaterzaal. Dat lijkt niet de bedoeling in deze coronatijd. Maar in Utrecht mocht het vandaag juist wel. Onderzoekers hopen te leren hoe je in deze tijd evenementen veilig kan organiseren.

Het theaterbezoek was wel anders dan normaal. Bij de ingang van het theater moest iedereen een negatieve corona-test laten zien. Daarna werd iedereen in groepen verdeeld. Sommige mensen moeten een mondkapje op, anderen zitten tussen spatschermen.

Meer test-evenementen

De komende tijd zijn er nog veel meer experimenten met evenementen. Welke dat zijn, lees je hieronder: