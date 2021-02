Rechter: avondklok moet direct weg

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Er was een rechtszaak aangespannen tegen de avondklok door een stichting die het niet eens is met de maatregel.

Volgens de rechter is de avondklok een strenge maatregel, omdat het mensen minder vrijheid geeft. De rechter zegt dat het kabinet daarom beter over de regel had moeten overleggen.

Geen overleg

Toen de avondklok door het kabinet werd ingevoerd, is er volgens de rechter niet genoeg overlegd met politici uit de Eerste en Tweede Kamer. Dat had wel moeten gebeuren, vindt de rechter.