Mug doodgeslagen? Een universiteit wil hem graag hebben

Wie een mug doodslaat, kan die vanaf vandaag opsturen naar de muggendeskundigen van universiteit in Wageningen. De onderzoekers willen graag meer te weten komen over muggen in de winter. Vooral omdat het afgelopen week zo koud was.

De onderzoekers zijn benieuwd waar de muggen leven en wat voor soort voor soort muggen het zijn. Ook willen ze weten of de muggen ziektes bij zich hebben.

Opsturen

De onderzoekers hopen dat zo veel mogelijk mensen hun doodgeslagen mug op de post doen. De beste manier om dit te doen is in een flessendop. Op deze site vind je de precieze instructies en het adres.