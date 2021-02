Aico breekt zijn enkel op het ijs, net als veel andere mensen

Veel mensen genoten afgelopen weekend van het natuurijs. In heel Nederland was het druk op de dichtgevroren slootjes en meren. Dat leverde niet alleen veel plezier op, maar ook veel ongelukken.

Door al die schaatsblessures was het dus extra druk in de ziekenhuizen. Maar doordat ze extra personeel hadden ingezet, konden de meeste mensen snel geholpen worden. Sommige pechvogels moesten wel wat langer wachten. In enkele ziekenhuizen waren de materialen voor heupoperaties op.