Mark Rutte en Hugo de Jonge over bloopers tijdens de persconferenties: 'De deur zat op slot!'

Vanavond was de allereerste kinderpersconferentie over het corona-virus. Mark Rutte en Hugo de Jonge beantwoordden alleen maar vragen van kinderen. En jullie hadden er heel veel: we kregen meer dan 10.000 vragen! Veel kinderen wilden graag weten of er ook weleens iets misgaat tijdens zo'n persconferentie.

De deur zat op slot

En die bloopers zijn er zeker. Mark Rutte vertelt dat hij weleens iets heeft gezegd wat niet helemaal klopte. Hugo de Jonge zegt dat ze een keer naar binnen wilde gaan, maar de deur op slot zat! Volgens de ministers is dat niet handig, maar hoort het er wel bij.