Avondklok blijft voorlopig toch, vrijdag nieuwe rechtszaak

Het gaat over bijna niets anders: de avondklok. In de rechtbank is dinsdagavond bepaald dat de avondklok in ieder geval tot vrijdag geldt. Op die dag is een nieuwe rechtszaak. Dan gaan hogere rechters kijken hoe het verder moet.

Dinsdagmiddag had een andere rechter bepaald dat de avondklok moest worden afgeschaft. Volgens de rechter was het besluit over de avondklok op de verkeerde manier genomen. De stichting Viruswaarheid was deze rechtszaak begonnen omdat ze het niet eens zijn met de corona-regels.

Chaos

De Nederlandse regering was niet blij met die uitspraak. Zij zeggen dat het besluit wel goed is gegaan. Ook zeggen ze dat de avondklok nodig is om corona-besmettingen tegen te gaan.

Daarom kwam er dezelfde dag nog een nieuwe rechtszaak. Daarin werd beslist om de zaak door te sturen naar hogere rechters. Zij gaan er dus vrijdag naar kijken.

Verandert niks

In de tussentijd verandert er niks. Woensdagavond en donderdagavond geldt de avondklok dus nog gewoon en mag je alleen buiten zijn met een goede reden.