Rolstoeltennisser Diede de Groot wint Australian Open

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor de derde keer in haar carrière de Australian Open gewonnen. Dat is een van de belangrijkste tennistoernooien ter wereld.

Ze versloeg Japanse Yui Kamiji in drie sets: 6-3, 6-7 (4), 7-6 (4). Het was een spannende wedstrijd, waarin de vrouwen om en om op voorsprong kwamen. Uiteindelijk was Diede nét iets beter.

Diede de Groot won dinsdag ook het dubbelspel. Toen speelde ze samen met Aniek van Koot.