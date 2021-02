Concertkaartjes blijven langer geldig

Heb jij een kaartje van een concert dat door corona is afgelast? Dan kun je dat kaartje bewaren, want het blijft nog meer dan een jaar geldig.

Als concerten straks weer doorgaan, hoef je dus geen nieuw kaartje te kopen. Je kunt er ook voor kiezen je geld terug te krijgen of je kaartje te laten omzetten in een tegoedbon.

Langer

Die regeling is vorig jaar bedacht en zou eigenlijk tot en met april 2021 duren. Omdat de corona-crisis dan nog niet voorbij is, is het plan verlengd.