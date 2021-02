Miljarden extra om kinderen met school te helpen

Kinderen die dat nodig hebben moeten gratis bijles krijgen en in de zomer naar speciale zomerscholen kunnen. Basisscholen krijgen ook extra geld om bijvoorbeeld onderwijsassistenten aan te nemen en om andere dingen voor kinderen te bedenken. Het gaat om gemiddeld 180.000 euro per school.

In het plan staat ook dat er 'brede brugklassen' op middelbare scholen moeten komen. Dat zijn klassen waarin kinderen meer tijd krijgen om te zien of ze op de goede plek zitten. Ze kunnen later kiezen welk niveau ze uiteindelijk gaan doen.