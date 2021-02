Joeke is 8 jaar en nu al een succesvol model

Joeke is nog maar 8 jaar nu al een veelgevraagd fotomodel. Ze is te zien op grote reclameborden en in tijdschriften. En ze reist er zelfs voor naar het buitenland.

We zochten Joeke op om te zien hoe het leven van een fotomodel eruit ziet. Joeke werd ontdekt als model toen ze nog klein was. Ze deed haar eerste fotoshoot toen ze 6 was.