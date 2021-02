Levi wandelt 160 kilometer naar zijn oma

Levi van 12 heeft absoluut geen saaie voorjaarsvakantie. Hij is zaterdag begonnen met een lange wandeling van zijn huis in Vlissingen naar zijn oma in Vught. Dat is een tocht van meer dan 160 kilometer!

Levi is samen met zijn moeder begonnen met lopen. Hij wandelt gemiddeld meer dan 20 kilometer per dag. Aan het eind van de dag slaapt hij bij vrienden van zijn ouders. Helaas raakte zijn moeder na 2 dagen geblesseerd. Daarom wandelt hij nu met zijn vader en vrienden van zijn vader.