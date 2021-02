Waarschijnlijk geen straf voor vader Ruinerwold

Een vader die zes van zijn kinderen jarenlang zou hebben vastgehouden in een boerderij, krijgt waarschijnlijk geen straf. Hij is te ziek voor een rechtszaak.

Wat is er gebeurd?

Vorig jaar werden zes kinderen van de man ontdekt in een afgesloten boerderij. Het gebeurde nadat de oudste alarm had geslagen. De vader werd opgepakt en de politie begon een groot onderzoek: wie waren deze mensen en wat was er gebeurd in de boerderij?

De vader werd onder andere verdacht van vrijheidsberoving, omdat het erop lijkt dat zijn kinderen niet vrij waren om te gaan en staan waar zij wilden. Ze zaten er al jaren en zijn inmiddels volwassen. Ook zou hij de kinderen hebben mishandeld.