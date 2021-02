Het wordt dit weekend warm en zonnig

Vorig weekend kon je nog schaatsen en iglo's bouwen, maar komend weekend ziet het er heel anders uit. Er komt lenteweer aan.

18 graden

Het wordt zacht, droog en zonnig in Nederland. Volgens weervrouw Willemijn Hoebert wordt het zaterdag ongeveer 15 graden in het midden van het land en in het zuiden wel 18 graden. Op zondag wordt het waarschijnlijk nog een graadje warmer.

Het lenteweer blijft tot ten minste woensdag.