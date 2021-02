Veel discussie over de avondklok vandaag

Op twee belangrijke plekken wordt vandaag gepraat over de avondklok: in de rechtbank en in de Eerste Kamer. Eerder deze week besloot de rechter dat de avondklok onmiddellijk moet stoppen. De rechter zei dat de regering fouten had gemaakt toen ze die regel invoerden.

Daar was de regering het niet mee eens. Daarom hebben ze twee dingen bedacht waardoor de avondklok toch kan blijven.

Hoger beroep

De regering is in hoger beroep gegaan. Dat betekent dat een hogere rechter naar de zaak kijkt. Die kan iets anders beslissen dan de vorige rechter.

In de rechtszaal spreken mensen voor en tegen de avondklok. Daarna gaat de rechter beslissen wie gelijk krijgt. Het is nog niet duidelijk of de rechter dat vandaag al beslist. Misschien is dat pas na het weekend.

Spoedwet

De regering heeft een spoedwet gemaakt. Dat is een speciale wet die snel kan worden ingevoerd. In die wet staat de avondklok-regel.

Vandaag stemt de Eerste Kamer over die wet. Eerst zullen ze er de hele dag over vergaderen. Aan het eind van de dag gaan ze waarschijnlijk stemmen. Als de meeste mensen in de Eerste Kamer vóór stemmen, wordt de spoedwet aangenomen. Dan kan de avondklok dus blijven bestaan.

Wat vind jij?

Vind jij het vervelend om 's avonds verplicht binnen te blijven? Reageer op onze stelling!