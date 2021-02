Lekker weer komt eraan, maar hooikoorts ook

Het wordt dit weekend hartstikke lekker weer. Bijna iedereen is daar blij mee, maar voor mensen die hooikoorts hebben is het minder fijn. Door het lekkere weer komen er ook meer pollen in de lucht.

Wat is hooikoorts? Hooikoorts is een allergische reactie die wordt veroorzaakt door stuifmeelkorrels of pollen van bomen, gras of andere planten. Meestal krijgen mensen er bijvoorbeeld jeukende ogen van of moeten ze veel niezen. Mensen die last hebben van hooikoorts, merken dat meestal in vanaf februari.

Best wel irritant en ook onhandig, want de klachten van hooikoorts lijken op de klachten van corona. Toch is er een belangrijk verschil: bij corona hebben veel mensen koorts. Bij hooikoorts is dat niet zo. De voorspelling Het wordt zacht, droog en zonnig in Nederland. Zaterdag wordt het tussen de 15 graden en 18 graden en zondag kan het zelfs 19 graden worden.