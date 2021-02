Nog een groot grafveld gevonden in Vianen

In Vianen is opnieuw een oud grafveld ontdekt. Hoeveel skeletten er liggen, is nog niet duidelijk. Vier maanden geleden werd al een massagraf gevonden met daarin meer dan tachtig skeletten. Het nieuw ontdekte grafveld ligt ernaast.

De eigenaar van het stuk grond heeft toestemming gegeven aan archeologen om daar onderzoek te doen. Waarschijnlijk laten de onderzoekers de skeletten in de grond liggen, omdat ze daar goed bewaard blijven.

Toen er vorig jaar een massagraf werd ontdekt maakten we daar deze video over: