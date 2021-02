Spannende nieuwe podcast voor kinderen met allemaal mysteries

Er komen steeds meer podcasts voor kinderen. Dat zijn een soort radioshows die je online kunt beluisteren. Een van de nieuwste podcasts heet Sara's Mysteries. In die podcast gaat het over vreemde, geheimzinnige maar vooral waargebeurde verhalen van kinderen.

In de video hierboven zie en hoor je meer over de podcast en zie je Jynx. Een van de afleveringen van de podcast gaat over zijn mysterie. Hij vond op zolder een koffer van zijn opa die niet meer open ging.