Vliegtuig krijgt problemen bij Maastricht en verliest motoronderdelen

Een vliegtuig heeft problemen gehad met de motor boven Maastricht. Boven de plaats Meerssen in Limburg zijn meerdere onderdelen naar beneden gevallen en op auto's terecht gekomen. Er is niemand gewond geraakt.

New York

Het vliegtuig vertrok rond vier uur vanmiddag vanaf Maastricht en zou naar New York vliegen. Er zijn geen mensen aan boord, het is een vrachtvliegtuig. Het gaat waarschijnlijk in de stad Luik in België landen.