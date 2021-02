Turnsters trainen vanwege corona mee met hockey, atletiek en voetbal

Door de lockdown kunnen kinderen die aan een binnensport doen, niet trainen. Ook turners in Baarn vinden dat lastig. Daar werd een oplossing voor bedacht: om iedereen toch in beweging te houden, trainen de kinderen mee bij sportverenigingen in de buurt.

Buitensport

Het idee is bedacht door trainster Mariëlle. De turners hebben al getraind bij atletiek en voetbal, en ze gaan ook nog dansen en boksen.