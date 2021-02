Ga jij vandaag lekker varen, zwemmen, wandelen of iets anders doen in het mooie weer? Maak er een filmpje van en laat het ons weten! Misschien zie je jezelf dan vanavond op tv en in de Jeugdjournaal-app.

Stuur je filmpje of foto via de mail naar weerfoto@jeugdjournaal.nl.