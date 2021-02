De Bankzitters over hun pranks, samenwonen en bijbehorende irritaties

Ze zijn beste vrienden, wonen met z'n allen in een huis en werken ook nog eens samen. Het gaat natuurlijk over de jongens van Bankzitters. Ze zijn razendpopulair met hun Youtube-kanaal!

Genoeg redenen dus om ze te interviewen. We vroegen jullie om vragen in te sturen. En dat gebeurde massaal!

Samenwonen

Veel vragen gingen over hoe het is om samen te wonen. Daar zijn ze het allemaal over eens: het is hartstikke leuk! Zeker in deze coronatijd vinden ze het fijn om altijd vrienden in de buurt te hebben.