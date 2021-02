Overal in Meerssen liggen stukjes vliegtuigmotor

In het Limburgse Meerssen zijn ze nog aan het bijkomen van gisteren. Toen vielen er ineens brokstukken van een vliegtuig uit de lucht, midden in een woonwijk.

Een van de motoren van het toestel was in brand gevlogen. Daardoor kwamen er grote stukken ijzer naar beneden. Heel gevaarlijk natuurlijk. De schade aan daken en auto's is groot.

Ziekenhuis

Ook raakten er twee mensen gewond, waaronder de oma van Maikel.