Extra geld voor dierentuinen in nood

Dierentuinen kunnen vanaf vandaag extra geld aanvragen bij de overheid. Dat is hard nodig zeggen de dierentuinen, want ze verdienen al maanden niets meer.

Er mogen geen bezoekers meer komen, maar de kosten om de dieren te verzorgen gaan natuurlijk gewoon door. Voor een grote dierentuin zoals Blijdorp is dat ongeveer 50.000 euro per dag. Verslaggever Bart gaat vandaag langs bij Dierenrijk Mierlo. Zo'n kleinere dierentuin geeft ook duizenden euro's per dag uit.