Onderzoeker krijgt honderden platgeslagen muggen opgestuurd

Een week geleden deed de universiteit een oproep. Ze vroegen iedereen die in Nederland woont dode muggen op te sturen. En dat gebeurt nu massaal. Inmiddels hebben al meer dan 1000 mensen gezegd dat ze wel een dode mug hebben. Onderzoeker Sander Koenraadt is er blij mee.

Een onderzoeker van de Universiteit Wageningen is al een week druk met het openen van enveloppen. Daarin zitten geen leuke kaartjes, maar dode muggen.

Sander en zijn collega's willen de muggen gaan gebruiken voor hun onderzoek. Zo willen ze erachter komen welke muggen in Nederland voorkomen. En dan vooral in de winter.

Ziektes

De onderzoekers willen ook weten of de muggen ziektes bij zich hebben. Juist daarom is het belangrijk dat ze de muggen in hun laboratorium kunnen onderzoeken