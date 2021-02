Vanavond weer een persconferentie, dit weten we al

Vanavond is er weer een persconferentie. Minister-president Mark Rutte en corona-minister Hugo de Jonge zullen om 19:00 uur meer vertellen over de corona-maatregelen.

1. Middelbare scholen deels open

De middelbare scholen kunnen over een week, vanaf 1 maart, weer open. Leerlingen mogen dan waarschijnlijk nog niet de hele week naar school. Het is de bedoeling dat iedereen maar een of twee dagen in het lokaal zit.

2. De avondklok blijft

Waarschijnlijk wordt de avondklok met drie weken verlengd. De regel was al geldig tot en met 2 maart, maar dat wordt dus 23 maart. Tot en met dan mag je niet de straat op na 21:00 uur, behalve als je een hele goede reden hebt.

3. Kappers mogen weer knippen

Goed nieuws voor iedereen met een corona-kapsel. Vanaf 2 maart mogen de kappers waarschijnlijk weer open. Wel gaan er strenge regels gelden. Zo moet iedereen een afspraak maken en moet je als klant vragen beantwoorden over je gezondheid.

4. Winkelen op afspraak

Deze maatregel is nog niet helemaal duidelijk, maar misschien mogen winkels weer wat mensen binnenlaten. Dat zal dan wel op afspraak moeten, zodat er niet te veel mensen tegelijk in de winkel zijn.