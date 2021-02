De Kieswijzer voor Kinderen weet welke politieke partij bij jou past

Over drie weken zijn er verkiezingen in Nederland. Iedereen die 18 jaar of ouder is, mag dan stemmen op de politicus die hij of zij het liefst in de Tweede Kamer ziet. Om het kiezen makkelijker te maken, is er een stemwijzer. Door online vragen te beantwoorden, kom je erachter welke politieke partij bij jou past

Sinds vandaag is er een nieuwe stemwijzer: de Kieswijzer voor Kinderen. Hierbij krijg je twintig stellingen te zien, waarbij je moet aangeven of je het eens of oneens bent. Op deze manier kan je dus jouw mening vergelijken met die van de politieke partijen.

Jeugdjournaal

Het idee komt van Wytze Walstra en ontstond meer dan 10 jaar geleden. De toen 9-jarige Wytze vond het belangrijk dat ook kinderen kunnen ontdekken welke partij bij hun past. Destijds maakte hij zelfs al een website en vertelde daarover in het Jeugdjournaal.