Het is druk bij speciale teststraten voor kinderen

Dat merken ze ook bij de speciale kinderteststraat in Eindhoven. Daar is het de laatste tijd een stuk drukker. Gijs liet zich vandaag ook testen.

Sinds een paar weken moeten kinderen met verkoudheidsklachten een test doen als ze weer naar school willen. De kinderteststraat is daardoor een stuk drukker en daarom is de locatie uitgebreid.

De speciale kinder-locaties zien er gezelliger uit. Ook nemen medewerkers wat meer tijd om dingen uit te leggen. Dat doen ze omdat sommige kinderen het best spannend vinden.

In de video zie je meer over de drukte in de kinderteststraat in Eindhoven.