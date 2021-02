Waarom waren de zonsopkomsten de afgelopen week zo rood?

Misschien heb je het de afgelopen dagen wel gespot: bij zonsopkomst was een rode gloed te zien. Dat komt door zand uit de woestijn.

In de Sahara-woestijn zijn zandstormen geweest en daarbij komt fijnstof in de lucht terecht. Dat stof komt helemaal uit Afrika en blijft hier lange tijd in de lucht zweven. En daardoor ontstaat dus een rode gloed.