Meer mensen verhuizen uit grote steden

Steeds meer mensen verhuizen vanuit grote steden naar andere plekken in het land. Dat blijkt uit cijfers van een onderzoeksbureau.

Mensen verhuizen vanuit steden zoals Amsterdam, Den Haag en Rotterdam naar bijvoorbeeld plekken in Flevoland, Gelderland en Noord-Brabant. Op de Veluwe kwamen er door binnenlandse verhuizingen de meeste mensen bij: zo'n 2000.

Meer ruimte

Al een aantal jaar verhuizen meer mensen weg uit steden. Volgens de onderzoekers is dat het afgelopen jaar toegenomen door corona. Mensen willen meer ruimte doordat ze veel thuis zijn.

Eerder in het Jeugdjournaal zag je Jitske. Zij verhuisde afgelopen jaar van Haarlem naar Kranenburg. In deze video vertelt ze hoe dat was: