Dolfje Weerwolfje bestaat 25 jaar en krijgt drie prijzen

Paul van Loon krijgt de prijzen voor de boeken Dolfje Weerwolfje, SuperDolfje en Weerwolfnachtbaan. Het is voor het eerst dat een schrijver drie van deze prijzen tegelijk krijgt.

Kinderboekenschrijver Paul van Loon heeft drie Gouden Boeken gekregen voor zijn serie over Dolfje Weerwolfje. Een Gouden Boek is een prijs die een schrijver krijgt als er meer dan 75.000 boeken zijn verkocht.

Waar gaan de boeken over?

Ze gaan over de jongen Dolfje. Als hij zeven jaar wordt, ontdekt dat hij een weerwolf is. Elke maand verandert Dolfje drie nachten in een wolf. Daardoor beleeft hij veel avonturen.