Promes gaat van Ajax naar Spartak Moskou

Quincy Promes vertrekt bij Ajax. De aanvaller, die ook vaak voor Oranje speelt, gaat naar Spartak Moskou. Daar speelde hij tussen 2014 tot 2018 ook.

Ajax ontvangt 8,5 miljoen euro voor Promes.

Opgepakt

De afgelopen maanden was Promes veel in het nieuws met iets dat niets met voetbal te maken heeft. De speler werd opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij een steekpartij. Hij werd na een paar dagen vrijgelaten, maar de politie doet nog onderzoek naar de zaak. Zelf zegt Quincy Promes dat hij onschuldig is.