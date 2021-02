Er waren vijf warme winterdagen (uniek in 120 jaar)

De afgelopen 5 dagen was het iedere dag meer dan 15 graden. Zoiets gebeurde nog nooit zo vroeg in het jaar. In de afgelopen 120 jaar was er zelfs geen enkele winter met vijf van zulke warme dagen.

Warmste 24 februari

Dat is niet het enige weerrecord. In Eindhoven werd het vandaag 19,1 graden. Nooit eerder was het zo warm op 24 februari.

Het warme weer komt door de wind. Vanuit Afrika waait er, via Spanje en Frankrijk, warme wind naar Nederland toe. Samen met de zon zorgt het voor deze lenteachtige dagen.

Na vandaag wordt het op veel plekken plekken weer wat kouder.