Nieuw bewijs over hoe dino's zijn uitgestorven

Onderzoekers dachten het al, maar nu hebben ze nog meer bewijs gevonden. Dinosauriërs zijn miljoenen jaren geleden uitgestorven doordat een meteoriet de aarde raakte.

Vondst

Diep onder de grond in Mexico vonden onderzoekers een stofje dat in meteorieten zit. Hetzelfde stofje is ook gevonden in fossielen van dinosauriërs. Volgens de onderzoekers is dat het bewijs waar ze naar op zoek waren.

Jan Smit is een van de onderzoekers die meewerkte aan het onderzoek. In het filmpje hieronder legt hij uit wat ze hebben ontdekt: