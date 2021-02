Feestende jongeren weggestuurd uit parken

In parken in Amsterdam, Tilburg en Groningen heeft de politie gisteren bezoekers weggestuurd omdat het veel te druk werd. Ook op andere plekken in het land verzamelden zich veel mensen die wilden genieten van het warme weer.

Zo waren duizenden jongeren naar het Vondelpark in Amsterdam gekomen. Het werd zo druk dat mensen geen afstand meer hielden. Toen de politie mensen naar huis stuurde, gooiden een aantal jongeren met flessen naar agenten. Twee mensen zijn aangehouden. Een bezoeker raakte gewond.

Op de foto's hieronder zie je hoe druk het was: