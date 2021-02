Zondag hebben we een speciale uitzending over corona

Aanstaande zondag maken we weer een speciale uitzending over het corona-virus. In deze uitzending vertellen we je het laatste nieuws over corona in Nederland en de rest van de wereld.

Wanneer komt er een vaccin voor kinderen? Hoe gaat het met kinderen in andere landen, zoals China waar het ooit begon. En wanneer hebben we geen last meer van corona? Samen met allesweter Diederik Jekel proberen we antwoord te geven al die vragen.