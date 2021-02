Oproep: Wat wil jij weten van Frenna?

Je kunt hem kennen van nummers als Verleden tijd, Plankgas en Louboutin. Of één van zijn vele andere hits. Frenna maakte er namelijk nogal wat. In 2019 was hij zelfs de meest gestreamde Nederlandse artiest op Spofity. Heb jij een vraag voor hem?

Frenna is meer dan alleen een rapper. Zo is hij de baas van een eigen platenlabel. Daarmee begeleidt hij andere artiesten en organiseert hij optredens en festivals. En sinds kort is hij ook vader. Vorige week kreeg hij een dochter en daar heeft hij meteen een nummer over geschreven: