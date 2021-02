Onderzoekers ontvangen 6000 dode muggen

Zie je een mug? Sla hem dood en stuur hem op. Die oproep deed de Universiteit van Wageningen deze maand. Maar ze kregen zoveel muggen, dat opsturen nu niet meer nodig is.

Onderzoek

De onderzoekers zijn erg blij met de 6000 dode muggen die ze hebben gekregen. Daarmee kunnen ze onderzoeken welke steekmuggen actief zijn in de winter en waar ze in Nederland voorkomen. Ook zijn ze benieuwd of het koude weer van de afgelopen tijd effect heeft op het aantal muggen in ons land.

Eerder maakten we deze video over het muggen-onderzoek: