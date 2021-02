Corona-virus is precies een jaar in Nederland

Het corona-virus is vandaag precies een jaar in Nederland. De eerste corona-besmetting werd een jaar geleden vastgesteld bij een man in Noord-Brabant. Sinds dat moment ziet het leven er heel anders uit.

Niet verwacht

De meeste kinderen hadden niet gedacht dat corona zo lang zou duren. Dat blijkt uit een groot onderzoek dat we hebben gedaan. 94% van de kinderen zegt dat ze dachten dat corona veel sneller voorbij zou zijn.

In het onderzoek vroegen we kinderen waar ze het meest zin in hebben, als corona weer voorbij is. Op één staat feestjes, op twee knuffelen en op drie zwemmen in zwembaden.

Zondagavond hebben we weer een speciale uitzending over corona. Daarin vertellen we je het laatste nieuws over corona in Nederland en in de rest van de wereld.