Je kunt steeds vaker naar concerten in games

Vannacht trad zanger Post Malone op in de Pokémon-wereld. Niet echt, maar als virtueel poppetje.

Miljoenen mensen

Hij is niet de eerste die zo'n virtueel concert geeft. Eerder kon je in Roblox al naar een concert van Lil Nas X. In Minecraft kon je zelfs een heel festival bezoeken: Block by Blockwest.

In Fortnite traden Marshmello en Travis Scott op. Bij die laatste kwamen wel 12 miljoen gamers kijken.

Leuk?

Vind jij het leuk als artiesten optreden in games? We zijn benieuwd wat jullie vinden!